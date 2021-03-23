OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro вышли — цена, характеристики

Интересные смартфоны.

Компания OnePlus официально представила смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Оба гаджета оснащаются флагманскими SoC Snapdragon 888, продвинутыми камерами Hasselblad и дисплеями с частотой обновления 120 Гц.

Да, аппараты довольно дорогие. Но они того стоят. Это одни из самых интересных смартфонов 2021 года.

Цена OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Начнем с самого интересного, цен. Они такие:

OnePlus 9 с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти : $729

: OnePlus 9 с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти : $829

: OnePlus 9 Pro с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти : $969

: OnePlus 9 Pro с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти : $1069

OnePlus 9 предлагается в голубой, черной и светло-сиреневой расцветках.

Pro-версия может быть зеленой, черной или серебристой.

Характеристики OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

У OnePlus 9 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ частотой обновления 120 Гц. OnePlus 9 Pro оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления также 120 Гц.

Камера OnePlus 9 тройная, с датчиками на 48 (главный), 50 (ультраширик) и 2 Мп. У OnePlus 9 Pro объективов четыре. Три таких же, как у обычной версии и один дополнительный на 8 Мп. Селфи-камеры и там, и там 16-мегапиксельные.

Оба девайса защищены от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68. Корпус OnePlus 9 выполнен из металла и пластика, а OnePlus 9 Pro — из стекла и металла.

У OnePlus 9 и 9 Pro внутри находятся батареи на 4500 мА*ч с поддержкой функции быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Работают гаджеты на Android 11 + ColorOS 11. Дактилоскопические сканеры размещены в дисплеях.

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