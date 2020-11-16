OnePlus 9: первые подробности и когда выйдет

Убийца флагманов из 2021-ого.

OnePlus 9 будет представлен уже скоро, вот первые утечки о новом флагмане 2021. Поехали!

Начнём с дизайна, он будет очень лаконичным. И чем-то напоминать LG Velvet 2020. Но лично мне нравится, как это выглядит. Будет несколько цветов: классические и яркие, также ожидается новый фирменный оттенок.

Начинка:

Процессор 875 от Snapdragon.

Память: 8/128.

Плоский 6,65″ Амолед-экран на 120Гц.

OxygenOS на Android 11.

32 МП селфи-камера.

3 задние камеры: главная, ширик, датчик глубины.

5G, Bluetooth v5.2, Wi-Fi 6 и бесконтактная оплата.

Акб на 5000 мАч.

Скоростная зарядка на 65W.

Изогнутая задняя крышка с покрытием против следов от пальцев.

Выход на рынок ожидается в марте 2021-ого года. Официально купить его в России будет по-прежнему невозможно. Но Али и Я.Маркет – в помощь. Ну а цены будут прежними – около 50-55 тыс руб в пересчёте с валюты.

Кто-нибудь из вас пользуется OnePlus? Как они вам?

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