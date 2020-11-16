OnePlus 9: первые подробности и когда выйдет
Убийца флагманов из 2021-ого.
OnePlus 9 будет представлен уже скоро, вот первые утечки о новом флагмане 2021. Поехали!
Начнём с дизайна, он будет очень лаконичным. И чем-то напоминать LG Velvet 2020. Но лично мне нравится, как это выглядит. Будет несколько цветов: классические и яркие, также ожидается новый фирменный оттенок.
Начинка:
- Процессор 875 от Snapdragon.
- Память: 8/128.
- Плоский 6,65″ Амолед-экран на 120Гц.
- OxygenOS на Android 11.
- 32 МП селфи-камера.
- 3 задние камеры: главная, ширик, датчик глубины.
- 5G, Bluetooth v5.2, Wi-Fi 6 и бесконтактная оплата.
- Акб на 5000 мАч.
- Скоростная зарядка на 65W.
- Изогнутая задняя крышка с покрытием против следов от пальцев.
Выход на рынок ожидается в марте 2021-ого года. Официально купить его в России будет по-прежнему невозможно. Но Али и Я.Маркет – в помощь. Ну а цены будут прежними – около 50-55 тыс руб в пересчёте с валюты.
Кто-нибудь из вас пользуется OnePlus? Как они вам?
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