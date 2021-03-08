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OnePlus 9 Pro: дата выхода, цена, характеристики

8 Мар, 2021

OnePlus 9 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Флагман с топовой камерой.

Мы уже знаем, когда представят OnePlus 9 Pro, в курсе большинства его характеристик, также мы видели качественные рендеры устройства. Он будет еще круче, чем простой OnePlus 9.

Рассказываем.

Дата выхода

Смартфон официально представят 23 марта. Продажи стартуют вскоре.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 888;
  • ОЗУ: 8 ГБ;
  • Флэш-память: 128 ГБ или 256 ГБ;
  • Дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц;
  • Основная камера: Четыре датчика. Главный на 64 МП. Крайне продвинутая. Речь идет о камере, над которой работали эксперты Hasselblad и OnePlus. Обещают скоростную фокусировку нового типа (сравнима с человеческим глазом, время отклика 1 мс), продвинутый ночной режим, возможность съемки Луны с помощью крутейшего зума, а также почти идеальную цветопередачу и резкость. Нас также ждет эксклюзивный режим Natural Color Calibration (отвечает за точность цветов) и гибкий режим настройки Hasselblad Pro Mode. Последний позволяет настроить ISO, цвета, яркость, фокус, экспозицию и многое другое. Удобное ПО прилагается. Наконец, камера сможет снимать в формате RAW с 12-битной глубиной цвета. Но и это не все! В OnePlus 9 Pro используется датчик Sony IMX 789. Он самый дорогой в истории камер смартфонов. Способен снимать в HDR 4K на скорости 120 FPS и в 8K на скорости 30 FPS.
  • Селфи-камера: одинарная;
  • Батарея: 5000 мА*ч, быстрая зарядка на 45 Вт;
  • ОС: Android 11.

Цены

Не будем тыкать пальцем в небо. Цены объявят позднее. Уже через две недели. Тогда и дополним. Но дешево не будет.

 

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