OnePlus 9 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Флагман с топовой камерой.

Мы уже знаем, когда представят OnePlus 9 Pro, в курсе большинства его характеристик, также мы видели качественные рендеры устройства. Он будет еще круче, чем простой OnePlus 9.

Рассказываем.

Дата выхода

Смартфон официально представят 23 марта. Продажи стартуют вскоре.

Характеристики

SoC: Snapdragon 888;

ОЗУ: 8 ГБ;

Флэш-память: 128 ГБ или 256 ГБ;

Дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц;

Основная камера : Четыре датчика. Главный на 64 МП. Крайне продвинутая . Речь идет о камере, над которой работали эксперты Hasselblad и OnePlus . Обещают скоростную фокусировку нового типа (сравнима с человеческим глазом, время отклика 1 мс), продвинутый ночной режим, возможность съемки Луны с помощью крутейшего зума, а также почти идеальную цветопередачу и резкость. Нас также ждет эксклюзивный режим Natural Color Calibration (отвечает за точность цветов) и гибкий режим настройки Hasselblad Pro Mode . Последний позволяет настроить ISO, цвета, яркость, фокус, экспозицию и многое другое. Удобное ПО прилагается. Наконец, камера сможет снимать в формате RAW с 12-битной глубиной цвета . Но и это не все! В OnePlus 9 Pro используется датчик Sony IMX 789 . Он самый дорогой в истории камер смартфонов. Способен снимать в HDR 4K на скорости 120 FPS и в 8K на скорости 30 FPS.

: Четыре датчика. Главный на 64 МП. . Речь идет о камере, над которой работали эксперты . Обещают (сравнима с человеческим глазом, время отклика 1 мс), продвинутый ночной режим, возможность с помощью крутейшего зума, а также почти идеальную цветопередачу и резкость. Нас также ждет (отвечает за точность цветов) и гибкий режим настройки . Последний позволяет настроить ISO, цвета, яркость, фокус, экспозицию и многое другое. Удобное ПО прилагается. Наконец, камера сможет снимать в формате . Но и это не все! В OnePlus 9 Pro используется датчик . Он самый дорогой в истории камер смартфонов. Способен снимать в HDR 4K на скорости 120 FPS и в 8K на скорости 30 FPS. Селфи-камера: одинарная;

Батарея: 5000 мА*ч, быстрая зарядка на 45 Вт;

ОС: Android 11.

Цены

Не будем тыкать пальцем в небо. Цены объявят позднее. Уже через две недели. Тогда и дополним. Но дешево не будет.

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