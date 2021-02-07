OnePlus 9 Pro получит камеры, которые перестанут бесить пользователей
Значительный скачок качества.
Смартфоны OnePlus классные, но вот камеры… Многие давно жалуются, что снимают они посредственно.
Да, OnePlus не экономит на датчиках и других компонентах. Но результат мало кого впечатляет. Особенно на фоне конкурентов.
Скоро все может измениться к лучшему. В ближайшее время выйдут флагманы OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Последний определенно порадует фанатов мобильной съемки.
На это намекает видео, предоставленное инсайдерами. В ролике фигурирует прототип OnePlus 9 Pro. Обратите внимание на тыльную панель. Рядом с объективами – фирменный знак Hasselblad.
Hasselblad – известный шведский производитель фотографического оборудования. Похоже, что компания приняла активное участие в разработке камер OnePlus 9 Pro.
В прямоугольном блоке расположено несколько оптических элементов, вспышка и 2 неизвестных сенсора.
Станет ли OnePlus 9 Pro после сказанного хорошим камерофоном? Не факт, но шанс есть. Узнаем в марте, когда состоится официальный анонс телефона.
Источник: 9to5google.com
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