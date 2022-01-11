OnePlus 9 Pro сравнили с OnePlus 10 Pro

Конечно, новинка круче.

Компания OnePlus сегодня представила свой флагман OnePlus 10 Pro с камерой Hasselblad 2.0. Это один из топовых камерофонов. Насколько он круче OnePlus 9 Pro? Хотя бы внешне?

Посмотрим на видео ниже.

Нам нравится. А вам? В комплекте поставки есть мощный блок питания. Почему-то на USB-A, не USB-C. Но то, что есть, уже приятно.

Также в ролике показывается, насколько мощный смартфон и как он греется в тяжелых играх. Ну и камеры, конечно сравнили. Снимает круто: лучше, чем OnePlus 9 Pro. Тени почти идеальные, динамический диапазон шире, цвета насыщеннее.

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