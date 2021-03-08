OnePlus 9: теперь нам известная точная дата и самые главные фишки модели

Мы уверены, что у них круто получилось.



Всем привет, компания OnePlus продолжает радовать нас крутыми смартфонами. До анонса нового OnePlus 9 остаётся совсем немного. Но, кроме даты, мы знаем ещё кое-что очень важное про новую модель. Все подробности у нас. Поехали!

Начнём с основного: анонсируют новинку 23 марта 2021. На большой презентации стоит ждать анонс и ещё нескольких устройств от OnePlus.

А теперь о самом главном в новом смарте – о камерах. И речь не идёт об увеличении их количества. OnePlus пошли совсем другим путём и заключили стратегическое партнёрство с компанией Hasselblad. И ставка на эту коллаборацию очень высока – $150 млн на три года сотрудничества.

Начинка:

Чип 888 от Snapdragon.

Оперативки – 10ГБ.

Хранилище – 256ГБ.

Амолед-экран не менее, чем в 6,55″.

Самые современные стандарты Блютуз и Вай-Фай.

Очень быстрая зарядка.

Крутая селфи-камера.

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