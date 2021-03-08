OnePlus 9: теперь нам известная точная дата и самые главные фишки модели
Мы уверены, что у них круто получилось.
Всем привет, компания OnePlus продолжает радовать нас крутыми смартфонами. До анонса нового OnePlus 9 остаётся совсем немного. Но, кроме даты, мы знаем ещё кое-что очень важное про новую модель. Все подробности у нас. Поехали!
Начнём с основного: анонсируют новинку 23 марта 2021. На большой презентации стоит ждать анонс и ещё нескольких устройств от OnePlus.
А теперь о самом главном в новом смарте – о камерах. И речь не идёт об увеличении их количества. OnePlus пошли совсем другим путём и заключили стратегическое партнёрство с компанией Hasselblad. И ставка на эту коллаборацию очень высока – $150 млн на три года сотрудничества.
Начинка:
- Чип 888 от Snapdragon.
- Оперативки – 10ГБ.
- Хранилище – 256ГБ.
- Амолед-экран не менее, чем в 6,55″.
- Самые современные стандарты Блютуз и Вай-Фай.
- Очень быстрая зарядка.
- Крутая селфи-камера.
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