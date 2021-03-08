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OnePlus 9: теперь нам известная точная дата и самые главные фишки модели

8 Мар, 2021

OnePlus 9: теперь нам известная точная дата и самые главные фишки модели

Мы уверены, что у них круто получилось.

Всем привет, компания OnePlus продолжает радовать нас крутыми смартфонами. До анонса нового OnePlus 9 остаётся совсем немного. Но, кроме даты, мы знаем ещё кое-что очень важное про новую модель. Все подробности у нас. Поехали!

Начнём с основного: анонсируют новинку 23 марта 2021. На большой презентации стоит ждать анонс и ещё нескольких устройств от OnePlus.

oneplus 9

А теперь о самом главном в новом смарте – о камерах. И речь не идёт об увеличении их количества. OnePlus пошли совсем другим путём и заключили стратегическое партнёрство с компанией Hasselblad. И ставка на эту коллаборацию очень высока – $150 млн на три года сотрудничества.

Начинка:

  • Чип 888 от Snapdragon.
  • Оперативки – 10ГБ.
  • Хранилище – 256ГБ.
  • Амолед-экран не менее, чем в 6,55″.
  • Самые современные стандарты Блютуз и Вай-Фай.
  • Очень быстрая зарядка.
  • Крутая селфи-камера.

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