OnePlus будет использовать прошивку от Oppo – ColorOS

Удобство приходит ещё в одни смартфоны.Всем привет, смартфоны от OnePlus весьма популярны во всём мире и используют свою прошивку на основе Андроид – OxygenOS. Но, видимо, пришло время сменить оболочку. Новейшие смарты от OnePlus теперь будут работать на прошивке от Oppo. Все подробности у нас. Поехали!

Итак, речь пока идёт про новые смартфоны семейства OnePlus 9. И сначала это нововведение коснётся рынка Китая. На замену собственной выбрана оболочка от Oppo – ColorOS. Это будет 11 версия прошивки на 11-м Андроиде. Так что всё свежо и актуально, не переживайте.

Почему? Просто она крайне полюбилась пользователям во всём мире. И поэтому было решено удвоить силы по улучшению столь удачной прошивки именно от Оппо.

Что это означает для нас? Красивую прошивку с кучей полезных и удобных фишек. Кстати, вот наш обзор на ColorOS на Андроид 10 – самой массовой прошивки на смартфонах Oppo.

Почему вообще OnePlus выбрали Oppo, а не, скажем, Самсунг? Всё дело в том, что Oppo и OnePlus состоят в одном огромном холдинге BBK.

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