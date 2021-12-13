OnePlus Nord 2 CE — дата выхода, характеристики, цена
Интересный смартфон.
Компания OnePlus готовит новый среднебюджетный смартфон. Речь идет о модели под названием Nord 2 CE. Устройство представят в начале следующего года.
Каким оно будет? Расскажем.
Характеристики
- SoC: Dimensity 900
- Экран: 6,4 дюйма, AMOLED, 90 Гц, Full HD+
- ОЗУ: 6, 8, 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 65 Вт
- Тыльная камера: 64+8+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОС: Android 11 + OxygenOS 12
- Что еще: сканер отпечатков пальцев в экране, 3,5-мм джек
Цена
От $320. У нас? В районе 25 тысяч рублей.
Дата выхода
Январь или февраль. У нас? К марту.
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