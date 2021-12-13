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OnePlus Nord 2 CE — дата выхода, характеристики, цена

13 Дек, 2021

OnePlus Nord 2 CE — дата выхода, характеристики, цена

Интересный смартфон.

Компания OnePlus готовит новый среднебюджетный смартфон. Речь идет о модели под названием Nord 2 CE. Устройство представят в начале следующего года.

Каким оно будет? Расскажем.

Характеристики

  • SoC: Dimensity 900
  • Экран: 6,4 дюйма, AMOLED, 90 Гц, Full HD+
  • ОЗУ: 6, 8, 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Аккумулятор: 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 65 Вт
  • Тыльная камера: 64+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • ОС: Android 11 + OxygenOS 12
  • Что еще: сканер отпечатков пальцев в экране, 3,5-мм джек

Цена

От $320. У нас? В районе 25 тысяч рублей.

Дата выхода

Январь или февраль. У нас? К марту.

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