OnePlus Nord 2 CE — дата выхода, характеристики, цена

Интересный смартфон.

Компания OnePlus готовит новый среднебюджетный смартфон. Речь идет о модели под названием Nord 2 CE. Устройство представят в начале следующего года.

Каким оно будет? Расскажем.

Характеристики

SoC: Dimensity 900

Экран: 6,4 дюйма, AMOLED, 90 Гц, Full HD+

ОЗУ: 6, 8, 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 65 Вт

Тыльная камера: 64+8+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

ОС: Android 11 + OxygenOS 12

Что еще: сканер отпечатков пальцев в экране, 3,5-мм джек

Цена

От $320. У нас? В районе 25 тысяч рублей.

Дата выхода

Январь или февраль. У нас? К марту.

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