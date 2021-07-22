OnePlus Nord 2: дата выхода, цена, характеристики

Классный смартфон.

Компания OnePlus выпустила смартфон OnePlus Nord 2 5G. Он пришел на смену первому (и весьма популярному) Nord’у. Какой он? Мощный или слабый? Когда появится в России? Сколько будет стоить? Расскажем об этом ниже.

Поехали!

Дата выхода

Сроки появления в РФ не называются. В Европе старт продаж намечен на 28 июля.

Цена

За вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти просят 400 евро. Версия с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценивается в 500 евро.

Характеристики

SoC: Dimensity 1200

Экран: 6,43-дюймовый AMOLED, 90 Гц, sRGB, AI Color Boost, P3

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Накопитель: 128 или 256 ГБ

Тыльная камера: 50 Мп (Sony IMX765), 8 Мп и 2 Мп

Селфи-камера: 32 Мп (Sony IMX615)

Батарея: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 65 Вт (от 0 до 100% за полчаса)

ОС: Android 11 + OxygenOS 11.3

Габариты: 159,12 на 73,31 на 8,25 мм

Вес: 189 г

Остальное: темный режим, геймерский режим, NFC, тактильный чип Haptics 2.0

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