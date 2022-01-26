OnePlus Nord 2T — Dimensity 1300, 4500 мА*ч, 50 Мп и 80 Вт
Интересно.
OnePlus Nord 2T представят в феврале. Каким будет смартфон? Не слишком дорогим, но с отличными характеристиками, мощной батареей и 80-ваттной зарядкой.
Что знаем?
Цена
В пределах 400 долларов.
Дата выхода
Февраль.
Характеристики
- Однокристальная система: Dimensity 1300
- Экран: 6,43 дюйма, AMOLED, Full HD+, 90 Гц
- ОЗУ: 6, 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Батарея: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 80 Вт
- Тыльная камера: 50+8+2 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
- ОС: Android 12 + OxygenOS 12
Да, изображений Nord 2T пока нет, поэтому у нас на фото просто Nord 2.
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