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OnePlus Nord 2T — Dimensity 1300, 4500 мА*ч, 50 Мп и 80 Вт

26 Янв, 2022

OnePlus Nord 2T — Dimensity 1300, 4500 мА*ч, 50 Мп и 80 Вт

Интересно.

OnePlus Nord 2T представят в феврале. Каким будет смартфон? Не слишком дорогим, но с отличными характеристиками, мощной батареей и 80-ваттной зарядкой.

Что знаем?

Цена

В пределах 400 долларов.

Дата выхода

Февраль.

Характеристики

  • Однокристальная система: Dimensity 1300
  • Экран: 6,43 дюйма, AMOLED, Full HD+, 90 Гц
  • ОЗУ: 6, 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Батарея: 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 80 Вт
  • Тыльная камера: 50+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 32 Мп
  • ОС: Android 12 + OxygenOS 12

Да, изображений Nord 2T пока нет, поэтому у нас на фото просто Nord 2.

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