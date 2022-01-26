OnePlus Nord 2T — Dimensity 1300, 4500 мА*ч, 50 Мп и 80 Вт

Интересно.

OnePlus Nord 2T представят в феврале. Каким будет смартфон? Не слишком дорогим, но с отличными характеристиками, мощной батареей и 80-ваттной зарядкой.

Что знаем?

Цена

В пределах 400 долларов.

Дата выхода

Февраль.

Характеристики

Однокристальная система: Dimensity 1300

Экран: 6,43 дюйма, AMOLED, Full HD+, 90 Гц

ОЗУ: 6, 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Батарея: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 80 Вт

Тыльная камера: 50+8+2 Мп

Селфи-камера: 32 Мп

ОС: Android 12 + OxygenOS 12

Да, изображений Nord 2T пока нет, поэтому у нас на фото просто Nord 2.

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