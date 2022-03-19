OnePlus Nord 3: дата выхода, цена, характеристики

Рассказываем.

Инсайдер из Китая под ником Digital Chat Station рассказал о смартфоне OnePlus Nord 3. По слухам, девайс представят в конце марта или начале апреля.

Рассказываем.

Дата выхода

Либо конец марта, либо начала апреля.

Цена

До $400.

Характеристики

SoC: Dimensity 8100

Дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED, 2412 на 1080 пикселей, 120 Гц

ОЗУ: 12 ГБ

Флеш-память: 256 ГБ

Тыльная камера: 50+8+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Батарея: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 150 Вт

ОС: Android 12

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