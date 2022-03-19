OnePlus Nord 3: дата выхода, цена, характеристики
Рассказываем.
Инсайдер из Китая под ником Digital Chat Station рассказал о смартфоне OnePlus Nord 3. По слухам, девайс представят в конце марта или начале апреля.
Рассказываем.
Дата выхода
Либо конец марта, либо начала апреля.
Цена
До $400.
Характеристики
- SoC: Dimensity 8100
- Дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED, 2412 на 1080 пикселей, 120 Гц
- ОЗУ: 12 ГБ
- Флеш-память: 256 ГБ
- Тыльная камера: 50+8+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Батарея: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 150 Вт
- ОС: Android 12
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