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OnePlus Nord 3: дата выхода, цена, характеристики

19 Мар, 2022

OnePlus Nord 3: дата выхода, цена, характеристики

Рассказываем.

Инсайдер из Китая под ником Digital Chat Station рассказал о смартфоне OnePlus Nord 3. По слухам, девайс представят в конце марта или начале апреля.

Рассказываем.

Дата выхода

Либо конец марта, либо начала апреля.

Цена

До $400.

Характеристики

  • SoC: Dimensity 8100
  • Дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED, 2412 на 1080 пикселей, 120 Гц
  • ОЗУ: 12 ГБ
  • Флеш-память: 256 ГБ
  • Тыльная камера: 50+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Батарея: 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 150 Вт
  • ОС: Android 12

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