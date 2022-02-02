OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: дата выхода, цена, характеристики
Бюджетный флагман.
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G станет самым недорогим смартфоном в серии Nord. Характеристики устройства уже раскрыты.
Каким он будет?
Характеристики
- Чипсет: Snapdragon 695 5G
- Дисплей: 6,59 дюйма, Full HD+
- Оперативная память: 6 или 8 ГБ
- Накопитель: 128 или 256 ГБ
- Батарея: 5000 мА*ч
- Скоростная зарядка: 33 Вт
- Главная камера: 64+2+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОС: Android 11 с возможность обновления до Android 12
Дата выхода
Вероятно, 11 февраля.
Цена
Меньше $300.
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