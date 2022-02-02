OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: дата выхода, цена, характеристики

Бюджетный флагман.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G станет самым недорогим смартфоном в серии Nord. Характеристики устройства уже раскрыты.

Каким он будет?

Характеристики

Чипсет: Snapdragon 695 5G

Дисплей: 6,59 дюйма, Full HD+

Оперативная память: 6 или 8 ГБ

Накопитель: 128 или 256 ГБ

Батарея: 5000 мА*ч

Скоростная зарядка: 33 Вт

Главная камера: 64+2+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

ОС: Android 11 с возможность обновления до Android 12

Дата выхода

Вероятно, 11 февраля.

Цена

Меньше $300.

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