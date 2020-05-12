Они прекрасны. «Суперобои» названы лучшим нововведением MIUI 12

Выглядят и в правду очень круто.

Тестирующие бета-версию программной оболочки MIUI 12 пользователи назвали «суперобои» самым впечатляющим нововведением обновления. Пользователи отметили, что у Xiaomi получилось сделать по-настоящему качественные обои нового формата, которые приятны в использовании.

Использование «суперобоев» не приводит к сильному увеличению разряда аккумулятора, подчеркивают пользователи. Энергопотребление смартфона является повышенным из-за обоев нового типа, но оно находится в пределах нормы.

В работе «суперобоев» обнаружено несколько небольших багов. Иногда обои неправильно отображаются или зависают в процессе анимации. У разработчиков Xiaomi есть больше месяца для того, чтобы исправить последние недоработки перед запуском MIUI 12 в июне.

Источник: Reddit.

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