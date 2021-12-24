Онлайн-кинотеатр KION стал частью системы PatchWall в Xiaomi TV

Xiaomi PatchWall и KION.

Xiaomi заявила, что в числе партнеров ее системы рекомендаций контента PatchWall для телевизоров Xiaomi TV теперь значится онлайн-кинотеатр KION.

А это значит, что его подписчики теперь смогут легко и быстро получить доступ к любимым шоу, сериалам и кино прямо через телевизор.

Весь контент KION доступен с главного экрана. Достаточно зайти в свою учетную запись на KION.

Сколько фильмов, сериалов, шоу на KION? 10 000! Так что выбрать будет из чего.

Кстати, подписку на онлайн-кинотеатр KION можно получить бесплатно. Как? Купить любой смартфон Xiaomi до 31 декабря. За это дарят подписку на 3 месяца. Активируется промокод на сайте kion.ru/code по IMEI смартфона.

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