Опасно: обычная обоина ломает Android-смартфоны

Будьте осторожны!

Для Android-смартфонов появились вредоносные обои. Установка определенного изображения в качестве фона экрана на Android-смартфонах приводит к их выходу из строя. После установки обоев гаджеты полностью зависают. Вернуть им работоспособность позволяет только полный сброс через сервисное меню с удалением всех данных.

О существовании «обоев-убийц» предупредил инсайдер Ice Universe. Использование изображения выводит из строя многие Android-смартфоны, но сильнее всего багу подвержены аппараты Samsung. Чем вызван баг на текущий момент неизвестно.

Инсайдер предупредил, что в настоящее время зловредные обои активно пересылаются в социальных сетях. Он порекомендовал пользователям быть внимательными и ни в коем случае не устанавливать опасные обои на свои смартфоны.

Пользователи в социальных сетях подтвердили, что обои действительно приводят к полному зависанию Android-смартфонов. Восстановить зависшее устройство в большинстве случаев удается только путем сброса всех данных.

На iPhone вредоносное изображение никак не влияет.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)