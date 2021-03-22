Новости

Opera для iPhone и iPad круто обновилась

22 Мар, 2021

Opera для iPhone и iPad круто обновилась

Это больше не Opera Touch.

Opera – достаточно известный браузер на любых платформах. На iOS он тоже есть. До сегодняшнего дня это приложение называлось Opera Touch.

Однако все изменилось. Разработчики Opera представили обновленную версию. Программа претерпела полный редизайн.

Opera для iPhone и iPad круто обновилась

Во-первых, забудьте про Opera Touch. Из названия пропала приставка Touch – осталась лишь Opera.

Во-вторых, браузер получил новый пользовательский интерфейс. Плоский и аккуратный, без теней и отвлекающих элементов.

Opera для iPhone и iPad круто обновилась

Пользоваться Opera можно одной рукой. Создатели оптимизировали UI соответствующим образом.

В третьих, поменялись цвета, темы и шрифты. Преобразился логотип на главном экране – теперь он красный.

В четвертых, появилась функция Flow. Она связывает Opera для iOS и Mac. Технология позволяет безопасно обмениваться ссылками, заметками, файлами и изображениями.

Также стоит отметить блокировщик рекламы и встроенный кошелек Ethereum. Кроме того, поклонники Opera защищены от криптоджекинга.

Источник: macrumors.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий