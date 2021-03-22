Opera для iPhone и iPad круто обновилась

Это больше не Opera Touch.

Opera – достаточно известный браузер на любых платформах. На iOS он тоже есть. До сегодняшнего дня это приложение называлось Opera Touch.

Однако все изменилось. Разработчики Opera представили обновленную версию. Программа претерпела полный редизайн.

Во-первых, забудьте про Opera Touch. Из названия пропала приставка Touch – осталась лишь Opera.

Во-вторых, браузер получил новый пользовательский интерфейс. Плоский и аккуратный, без теней и отвлекающих элементов.

Пользоваться Opera можно одной рукой. Создатели оптимизировали UI соответствующим образом.

В третьих, поменялись цвета, темы и шрифты. Преобразился логотип на главном экране – теперь он красный.

В четвертых, появилась функция Flow. Она связывает Opera для iOS и Mac. Технология позволяет безопасно обмениваться ссылками, заметками, файлами и изображениями.

Также стоит отметить блокировщик рекламы и встроенный кошелек Ethereum. Кроме того, поклонники Opera защищены от криптоджекинга.

Источник: macrumors.com

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