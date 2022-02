Операционная система Apple для AR-очков будет называться realityOS

Рассказывает разработчик.

Разработчик приложений для устройств Apple Рэнс Верховен (Rens Verhoeven) обнаружил в кодах App Store упоминание некой новой операционной системы. Он предположил, что речь идет об ОС для очков дополненной реальности, над которыми, по слухам, давно работает компания.

Вот сам твит.

Uh what is Apple’s RealityOS doing in the App Store upload logs?

AR/VR confirmed? pic.twitter.com/Wp7XWieeEU

— Rens Verhoeven (@renssies) January 17, 2022