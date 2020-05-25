Операторы переживают за банкротство из-за появления бесплатных сайтов для россиян

Подъем цен – одно из решений.

Региональные операторы выразили обеспокоенность возможным риском банкротства из-за требований по предоставлению бесплатного доступа абонентам к социально значимым сайтам. Главы операторов заявили о своих опасениях главе правительства Михаилу Мишустину.

По словам главы Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО) Алексея Леонтьева, часть абонентов на 90% покрывает потребность в использовании интернета, переходя на 10-20 веб-ресурсов. Если хотя бы часть из этих ресурсов станет доступна для использования бесплатно в рамках проекта «Доступный интернет», предложенного президентом Владимиром Путиным, то возникнет большая вероятность банкротства оператора связи, подчеркнул чиновник.

Решением проблемы для оператора в таком случае станет «существенное повышение стоимости услуг», отметил Леонтьев.

Согласно предварительным подсчетам, потери операторов из-за обеспечения бесплатного доступа к социально значимым сайтам для россиян составят до 200 млрд рублей. В рабочей группе «Доступный интернет» считают, что уменьшить расходы можно путем сокращения сайтов, предназначенных для бесплатного доступа.

Источник: РБК.

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