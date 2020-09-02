Опережая время: какими будут новые Apple Watch 6?

Одна из самых ожидаемых новинок этой осени.

Поклонники Apple с нетерпением ждут осени. Этот год особенно порадует ценителей «яблочного» бренда не только долгожданным дебютом iPhone 12, iPad Pro, но и новой версией легендарных Apple Watch 6. Какими будут умные часы нового поколения, и получилось ли у разработчиков опередить время?

Уже несколько лет компания Apple наряду с презентацией смартфонов и планшетов демонстрирует и новые электронные часы. Предыдущие модели укоренились на рынке и нашли своих постоянных покупателей.

Судите сами, по итогам прошлого года, согласно подсчетам аналитиков компании Strategy Analytics, по всему миру было продано 31 миллион «яблочных» часов. В этом году производители снова рассчитывают на успех.

И это неудивительно, сегодня интернет наполнен слухами о том, какими будут новые смарт-часы 6 серии. Однако представители бренда как всегда немногословны. Перед презентацией разработчики сохраняют сдержанное молчание, чем еще больше подстегивают интерес покупателей.

О новинке известно немногое. Предположительно, умные часы будут работать на операционной системе watchOS 7. Разработчики также модернизировали чип беспроводной связи W3. По слухам, в Apple Watch 6 боковая коронка станет цифровой. В предыдущей модели умных часов дизайнеры сделали ее более плоской и круглой. Судя по тому, что сегодня Apple берет курс на цифровизацию, эти слухи могут оказаться правдой.

По мнению экспертов, Apple Watch 6 серии будут оснащены функцией отслеживания сна. Судя по инсайду от издания Bloomberg, разработчики еще в 2019 году тестировали эту функцию, но она так и не была реализована в 5 серии. Возможно, именно этим ноу-хау умные часы порадуют своих фанатов.

Судя по утечкам в сети, разработчики исправят главный недочет предыдущих моделей и увеличат емкость аккумулятора. А вот внешний облик часов навряд ли кардинально изменится. Возможно, у Apple Watch 6 экран будет шире и без рамок. А вот слухи о выпуске круглых часов, скорее, только домыслы любителей бренда.

Какими же будут «яблочные» часы 6 серии мы вскоре увидим своими глазами. Одно можно сказать точно, разработчики пытаются опередить время, воплощая в новинке самые смелые передовые идеи. Именно это делает Apple Watch не только привычным аксессуаром, но и настоящим портативным компьютером на вашей руке.

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