Оплата App Store с телефонного номера не будет работать в ближайшее время

Так Айфоны могут и в кирпичи превратиться.

Стало известно о том, что Apple планирует убрать возможность пополнения баланса Apple ID через номер сотового телефона, путем списания средств с баланса привязанного номера. Это планируется только в России, в остальных странах будет работать.

Методов для пополнения баланса Apple ID остается все меньше и меньше. Все работающие и проверенные лично нами способы пополнения App Store и iTunes мы подробно описали вот здесь.

Какие варианты оплаты App Store могут появиться в ближайшее время?

Через Qiwi пока еще можно купить предоплаченные коды погашения для Apple ID (подарочные карты App Store и iTunes с кодом активации). Как это сделать описано в середине этой темы.

Очевидно, что выпущенные не в России карты Visa и Mastercard и привязанные к вашему аккаунту Apple ID – тоже решение. Только где взять эти карты, находяcь в России?

Вo-первых в Интернете можно найти готовые предоплаченные карты Виза или Мастеркард на 10, 20, 50 долларов США. Продают их с приличной наценкой и для пополнения баланса Apple ID придется каждый раз искать места продажи с более выгодными предложениями (как правило это англоязычные сайты). Вскоре стоит ожидать появление на свет новых сайтов на русском с предоплаченными картами Visa и Mastercard Prepaid. Ситуация к этому располагает.

Во-вторых можно посетить одну из соседних стран СНГ. Например, Казахстан или Узбекистан, где можно оформить карту Виза или Мастер и далее пополнять её из России. Российские туроператоры уже начинают создавать туры для этой цели.

В-третьих можно через друга (родственника, знакомого) в Казахстане оформить телефон на местного оператора (например казахстанский TELE2) и далее привязать этот номер к казахстанской QIWI. Дальше в QIWI (Казахстан) оформить карту Виза и попросить переслать и СИМ-карту и пластик Visa в Россию. Зачем СИМ-карту пересылать? На нее будет приходить код карты App Store при заказе через Qiwi. Да и саму карту можно привязать к Apple ID. Возможно вскоре в российском интернете будет появляться достаточно много “казахстанских друзей”, предлагающих такие услуги.

Сложно? А легких путей остается все меньше. Но вы же по прежнему любите продукцию Apple? Или уже не очень? Делитесь своей любовью в комментариях.

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