Распродажа от OPPO — суперскидки до 10 тысяч рублей

Еще одна распродажа.

Компания OPPO сообщает о начале собственной распродажи в честь 11 ноября. Пройдет она всюду. И на OZON, и на Алиэкспресс, и в Яндекс.Маркет и в СберМегаМаркет. Скидки достигнут 10 тысяч рублей.

Например, можно будет приобрести потрясающий OPPO Reno 6. Мы о нем подробно писали. Смартфон нам очень понравился. Готовы рекомендовать нашим читателям. На скидках за него просят 28 990 рублей. Он и правда классно снимает.

Кроме того, со скидками отдадут OPPO Reno 5, OPPO Reno 5 Lite и OPPO A74. Мы все их держали в руках, тестировали. Кликайте, читайте. Абсолютно все модели на скидках — достойны вашего внимания.

OPPO Reno 5 отдают за 21 499 рублей. OPPO Reno 5 Lite можно забрать за 16 990 рублей. Наконец, OPPO A74 подешевеет до 13 990 рублей.

Также на скидках доступен суперфлагман OPPO Find X2. Смартфон с 120-герцовым дисплеем с разрешением Quad HD+ доступен со скидкой 10 000 рублей. Его отдают за 62 990.

Что еще? Смарт-часы OPPO Watch за 19 990 рублей.

Скидки в OZON — с 10 по 13 ноября. В СберМегаМаркет — с 11 по 12 ноября.

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