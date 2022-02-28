OPPO 5G CPE T2 — новый 5G-роутер со встроенным модемом Snapdragon X62

Интересная штука.

OPPO представила свой 5G-роутер нового поколения под названием 5G CPE T2 в рамках выставки MWC 2022 в Барселоне. Сообщается об использование антен OPPO O-Reserve 2.0 5G для улучшения сигнала. Устройство используется для преобразования сигналов мобильных сетей, таких как 4G и 5G в сети Wi-Fi или LAN.

Главные преимущества:

Высокая скорость 5G.

Используется смарт-антенны OPPO O-Reserve 2.0 5G для обеспечения хорошего сигнала.

Повышение надежности Wi-Fi за счет возможности выбора канала.

Удобная и простая система настройки и управления.

Стильный минималистичный дизайн, впишется в любой интерьер.

Продвинутая система охлаждения для улучшения рассеивания тепла.

Подойдет и для дома, и для офиса, а также для общественных мест, где нужен доступ в сеть.

Как это работает? Достаточно установить SIM-карту с 5G в преобразователь, а затем раздать высокоростной интернет по Wi-Fi.

В OPPO уверены, что устройства 5G CPE обладает огромным потенциалом и будут способствовать дальнейшему внедрению 5G во всем мире. OPPO тесно сотрудничает с клиентами-операторами на рынках Европы, Ближнего Востока, Африки и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Накопление технологий и опыта OPPO в области 5G на протяжении многих лет позволило компании добиться всесторонней оптимизации соединения. OPPO 5G CPE T2 оснащен модемом Qualcomm Snapdragon X62 5G с двойным режимом работы SA/NSA 5G (и поддержкой комбинаций ENDC и CA), которую OPPO совместно с Qualcomm оптимизировали, добившись увеличения скорости передачи данных более чем на 20% по сравнению с базовым уровнем .

Собственная интеллектуальная антенна OPPO 5G O-Reserve 2.0 значительно увеличивает дальность приема.

А технология автоматического выбора канала Wi-Fi вместе с мощным чипом Qualcomm Wi-Fi осуществляют мониторинг каналов Wi-Fi в режиме реального времени, чтобы оптимизировать распределение каналов и дополнительно гарантировать стабильное и надежное соединение.

Поддерживаемые сотовые частоты 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n71, n75, n76, n77, n78, n79.

Поддерживаемые сотовые частоты 4G: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43.

Наконец, аппаратная архитектура T2 разработана таким образом, чтобы пользователи могли заменить модем Snapdragon X62 5G на флагманским Snapdragon X65.

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