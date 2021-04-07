Oppo A15 — достойный смартфон за 9 тысяч рублей
Скидка до 19 апреля.
Oppo A15 до 19 апреля можно купить со скидкой. Он обойдется вам всего в 8990 рублей (обычно стоит 9990 рублей). На что можно рассчитывать сегодня за 100 евро? На вполне толковый смартфон с большим дисплеем и достойной начинкой.
Какой он?
Характеристики Oppo A15 следующие:
- Чипсет: MediaTek Helio P35.
- Экран: 6,52-дюймовый IPS с защитой глаз и разрешением 1600 на 720 пикселей.
- ОЗУ: 2 ГБ.
- Накопитель: 32 ГБ (если нужно больше, microSD до 256 ГБ в помощь).
- Батарея: 4230 мА*ч.
- Основная камера: 13+2+2 Мп.
- Селфи-камера: 5 Мп.
- Цвета: Черный и синий.
- Габариты: 164 на 75,4 на 7,9 мм.
- Вес: 175 г.
- ОС: Android 10 + ColorOS 7.2.
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