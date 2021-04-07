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Oppo A15 — достойный смартфон за 9 тысяч рублей

7 Апр, 2021

Oppo A15 — достойный смартфон за 9 тысяч рублей

Скидка до 19 апреля.

Oppo A15 до 19 апреля можно купить со скидкой. Он обойдется вам всего в 8990 рублей (обычно стоит 9990 рублей). На что можно рассчитывать сегодня за 100 евро? На вполне толковый смартфон с большим дисплеем и достойной начинкой.

Какой он?

Характеристики Oppo A15 следующие:

  • Чипсет: MediaTek Helio P35.
  • Экран: 6,52-дюймовый IPS с защитой глаз и разрешением 1600 на 720 пикселей.
  • ОЗУ: 2 ГБ.
  • Накопитель: 32 ГБ (если нужно больше, microSD до 256 ГБ в помощь).
  • Батарея: 4230 мА*ч.
  • Основная камера: 13+2+2 Мп.
  • Селфи-камера: 5 Мп.
  • Цвета: Черный и синий.
  • Габариты: 164 на 75,4 на 7,9 мм.
  • Вес: 175 г.
  • ОС: Android 10 + ColorOS 7.2.

 

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