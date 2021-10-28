OPPO A16 — 6,52 дюйма, 5000 мА*ч, 3 ГБ ОЗУ за 12 990 рублей

Интересный и недорогой.

Компания OPPO представила смартфон OPPO A16. Это бюджетная модель с отличными характеристиками. И всего за 12 990 рублей.

Характеристики смартфона следующие.

SoC:

Дисплей: 6,52 дюйма, IPS, HD+

Тыльная камера: 13+2+2 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

ОЗУ: 3 ГБ

Флеш-память: 32 ГБ (слот для microSD объемом до 256 ГБ)

Батарея: 5000 мА*ч

ОС: ColorOS 11.1

Габариты: 163,8 x 75,6 x 8,4

Вес: 190 г

Что еще: сканер отпечатков пальцев, IPX4

За эти деньги — подарок!

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