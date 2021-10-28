OPPO A16 — 6,52 дюйма, 5000 мА*ч, 3 ГБ ОЗУ за 12 990 рублей
Интересный и недорогой.
Компания OPPO представила смартфон OPPO A16. Это бюджетная модель с отличными характеристиками. И всего за 12 990 рублей.
Характеристики смартфона следующие.
- SoC:
- Дисплей: 6,52 дюйма, IPS, HD+
- Тыльная камера: 13+2+2 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- ОЗУ: 3 ГБ
- Флеш-память: 32 ГБ (слот для microSD объемом до 256 ГБ)
- Батарея: 5000 мА*ч
- ОС: ColorOS 11.1
- Габариты: 163,8 x 75,6 x 8,4
- Вес: 190 г
- Что еще: сканер отпечатков пальцев, IPX4
За эти деньги — подарок!
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