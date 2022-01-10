OPPO A36: цена, дата выхода, характеристики
Смартфон за $250.
Компания OPPO представила смартфон OPPO A36. Доберется ли он до России? Ответить на этот вопрос пока не можем. Но вероятность есть.
Расскажем, что узнали с презентации.
Дата выхода
В Китае продажи начнутся 14 января.
Цена
$249.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 680
- Дисплей: 6,56-дюймовый, HD+, 90 Гц
- Тыльная камера: 13+2 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: всего 10 Вт
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 256 ГБ
- Габариты: 16,44 на 7,57 на 0,84 см
- Вес: 185 г
- ОС: Android 11 + ColorOS 11.1
Интересное:
- OPPO A96 5G: дата выхода, цена, характеристики
- Складной Find N от OPPO по ощущениям круче Samsung Galaxy Z Fold 3 и iPhone 13 Pro — обзор
- OPPO A55 — характеристики, цена, дата выхода
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.