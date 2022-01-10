OPPO A36: цена, дата выхода, характеристики

Смартфон за $250.

Компания OPPO представила смартфон OPPO A36. Доберется ли он до России? Ответить на этот вопрос пока не можем. Но вероятность есть.

Расскажем, что узнали с презентации.

Дата выхода

В Китае продажи начнутся 14 января.

Цена

$249.

Характеристики

SoC: Snapdragon 680

Дисплей: 6,56-дюймовый, HD+, 90 Гц

Тыльная камера: 13+2 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: всего 10 Вт

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 256 ГБ

Габариты: 16,44 на 7,57 на 0,84 см

Вес: 185 г

ОС: Android 11 + ColorOS 11.1

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