OPPO A54 с огромной скидкой — поспешите!
Отличный недорогой смартфон.
Компания OPPO сообщает о начале новой акции. Смартфон OPPO A54 отдают с большой скидкой. Если раньше он стоил 14 990 рублей, то теперь его можно приобрести за 12 990 рублей. Акция продлится с 15 по 26 июня. Так что, если планировали приобрести эту модель, время у вас еще есть.
Выше речь идет о версии на 64 ГБ. Вариант на 128 ГБ предлагается за 14 990 рублей (вместо прежних 16 990).
Напомним, чем хорош этот смартфон. О нем мы, к слову, подробно писали в нашем обзоре.
- Богатая комплектация: даже адаптер на 18 Вт входит в комплект! А еще в коробке есть чехол.
- У OPPO A54 большой 6,51-дюймовый IPS-дисплей с сочной картинкой.
- Хорошая тыльная камера на 13+2 Мп для гаджета за такие деньги.
- Отличная селфи-камера на 16 Мп.
- Гигантская батарея на 5000 мА*ч.
В общем, девайс отрабатывает каждый потраченный на него рубль. И даже немного больше.
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