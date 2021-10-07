OPPO A54s — 50 Мп, 5000 мА*ч, 6,52 дюйма, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти всего за 200 евро
Интересный смартфон.
OPPO A54s, наследник потрясающего OPPO A54, уже готовится к выходу, сообщает портал GizPie с пометкой «эксклюзив». Утверждается, что смартфон представят в ближайшие несколько месяцев.
Аппаратной основой девайса станет чипсет MediaTek Helio G35. Объем ОЗУ составит 4 ГБ, емкость накопителя будет равна 128 ГБ. Внутри разместят батарею на 5000 мА*ч. Наверняка с поддержкой быстрой зарядки. Но ее параметры не раскрываются.
OPPO A54s получит 6,52-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Основная камера тройная, с датчиками на 50+2+2 Мп. Селфи-камера 8-мегапиксельная. От брызг устройство защитят по стандарту IPX4.
Новинку предложат в двух расцветках, синей или черной.
Работать аппарат будет на Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.
Стоимость составит порядка 200 евро.
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