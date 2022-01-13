OPPO A55 в России — смартфон с камерой на 50 Мп за 15 990 рублей

Достойный бюджетник.

OPPO привезла в Россию OPPO A55. Это сбалансированная бюджетная модель, получившая мощный чип, большую батарею и хорошую камеру.

За версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти просят 15 990 рублей. Если поторопиться и купить новинку до 23 января, то можно получит подарок: наушники Enco Air. Акция действует только при покупке в фирменном магазине OPPO на OZON.

Какая камера у смартфона? Тройная, с датчиками на 50+2+2 Мп. Есть ночной режим и фильтр Night Plus для максимально качественных кадров в условиях недостаточной освещенности. Гаджет неплохо снимает панорамы и устраняет эффект дрожащих рук. Селфи-камера 16-мегапиксельная. Есть режим бьютификации с AI.

Аккумулятор тут на 5000 мА*ч. Хватит почти на 30 часов разговоров. Музыку можно слушать сутки! Не обошлось без быстрой зарядки. Она тут 18-ваттная. От 0 до 33% заряжается за полчаса. Кстати, в ночном режиме смартфон потребляет всего 1,37% заряда!

Есть защита от брызг IPX4. Смартфон защищен от короткого замыкания. OPPO A55 работает с 2 SIM-картами и располагает слотом для карт microSD (до 256 ГБ).

А какая SoC? MediaTek Helio G35. Экран? IPS, 6,51 дюйма, есть AI Smart Backlight с функцией автоматической регулировки подсветки. Имеется режим защиты глаз.

Работает аппарат на Android 11 + ColorOS 11.1. Фирменная прошивка может похвастаться наличием геймерского режима. А еще смартфон способен распознавать текст во время съемки. А функция LinkBoost 2.0 повысить надежность Wi-Fi-соединения.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)