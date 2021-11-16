OPPO A55 — характеристики, цена, дата выхода
Новый OPPO.
OPPO представила для российского рынка смартфон OPPO A55. Устройство получило стильный дизайн, мощную начинку, отличную камеру и адекватный ценник.
Расскажем подробнее. И начнем с цены.
Цена
OPPO A55 оценивается в 17 990 рублей. Где купить? В фирменных магазинах ОРРО на Ozon, Яндекс.Маркет и СберМегаМаркет. А скоро и во всех крупных сетях страны.
Устройство предлагается в черной или синей расцветке. Черный цвет не совсем обычный. В корпус буквально встроены вкрапления треугольных кристалликов, напоминающих звезды. Синий тоже эксклюзивный, с переходом от темно-синего к серебристому посередине и радужной палитре в самом низу.
Дизайн
Смартфон получился тонким и стильным. Весит новинка 193 г. Крышка батареи получила необычную металлическую текстуру.
Характеристики
- SoC: Helio G35
- Дисплей: 6,51 дюйм
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Тыльная камера: тройная, 50+2+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт (от 0 до 33% за 30 минут)
- ОС: Android 11 + ColorOS 11.1
- Что еще: сканер отпечатков пальцев, лицевой сканер, IPX4
Камера
Тыльная камера получила главный сенсор на 50 Мп. Этот датчик с технологией AI поддерживает технологию пиксельной бинаризации. Фото по умолчанию имеют разрешение 12,5 Мп. Это экономит место накопителя. Но разрешение можно сменить в настройках. Также имеется ночной режим съемки. Более того, улучшить ночные кадры можно с помощью фильтра Night Plus.
Какие еще фишки получила камера? Возможность съемки панорам, функцию 360° Fill Light для панорамных селфи.
У фронтальной камеры есть функция бьютификации.
Дата выхода
Уже!
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