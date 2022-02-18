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OPPO A76 на Snapdragon 680 — цена, дата выхода, характеристики

18 Фев, 2022

OPPO A76 на Snapdragon 680 — цена, дата выхода, характеристики

Очевидный суперхит розницы.

Компания OPPO представила смартфон A76. Пока что он продается в Малайзии. Но наверняка в скором времени доберется и до нашего отечества.

Это недорогой стильный гаджет с неплохими для своей цены характеристиками.

Стоимость

А сколько стоит? В Малайзии $215. Ждем у нас тысяч за 15 рублей.

Сроки появления

В Малайзии уже. У нас? Думается это дело месяца.

Характеристики

  • Однокристальная система: Qualcomm Snapdragon 680
  • Панель: 90-герцовая 6,56 дюйма, IPS, HD+
  • Задняя камера: 13+2 Мп
  • Фронтальная камера: 8 Мп
  • ОЗУ: 6 ГБ (+5 ГБ за счет флеш-памяти, итого до 11 ГБ)
  • Емкость накопителя: одна единственная, 128 ГБ
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 33 Вт
  • Операционная система: Android 11 + фирменная оболочка ColorOS 11.1
  • Цвета: черный или голубой

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