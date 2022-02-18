OPPO A76 на Snapdragon 680 — цена, дата выхода, характеристики
Очевидный суперхит розницы.
Компания OPPO представила смартфон A76. Пока что он продается в Малайзии. Но наверняка в скором времени доберется и до нашего отечества.
Это недорогой стильный гаджет с неплохими для своей цены характеристиками.
Стоимость
А сколько стоит? В Малайзии $215. Ждем у нас тысяч за 15 рублей.
Сроки появления
В Малайзии уже. У нас? Думается это дело месяца.
Характеристики
- Однокристальная система: Qualcomm Snapdragon 680
- Панель: 90-герцовая 6,56 дюйма, IPS, HD+
- Задняя камера: 13+2 Мп
- Фронтальная камера: 8 Мп
- ОЗУ: 6 ГБ (+5 ГБ за счет флеш-памяти, итого до 11 ГБ)
- Емкость накопителя: одна единственная, 128 ГБ
- Батарея: 5000 мА*ч
- Скоростная зарядка: 33 Вт
- Операционная система: Android 11 + фирменная оболочка ColorOS 11.1
- Цвета: черный или голубой
Изображения
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