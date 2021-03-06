Oppo A94 представлен официально: Амолед, много камер. Характиристики и цена

Интересный вышел смарт.



Всем привет, компания Oppo начинает обновлять свою линейку смартфонов. 06 марта 2021 был представлен новый смартфон A94. Все подробности у нас. Поехали!

Самое главное – экран. И у Oppo A94 он действительно удался: Amoled на 6,43″ с FullHD+ разрешением (2400х1080) и умным обновлением картинки 60-180Гц. Ещё из хорошего: отверстие под камеру; плотность пикселей – 409 ppi; цветовой охват в 92% и отличная яркость в 430 нит, а занимает экран немалых 90,8% всего переда смарта.

Корпус лёгкий и тонкий: 192 г и 7,8 мм соответственно. В руке будет лежать удобно, а карман не будет оттянут.

Камер много. Сзади: основа на 48МП, ультраширик на 8МП (119°), макро и датчик глубины по 2МП. Из интересного: ночной режим, 4К, замедленная съёмка в 120 кадров/сек и др. Селфи-камера 1 и сразу на 32МП. Она умеет делать отличные селфи в ночном и портретном режимах, снимать 1080-видео и не только. Набор неплохой, даже отличный.

По начинке тоже всё отлично:

Современный и экономящий энергию Helio P95 от Медиатек (8 ядер до 2,2 ГГЦ).

от Медиатек (8 ядер до 2,2 ГГЦ). 8/128 ГБ памяти с возможностью поставить флешку.

памяти с возможностью поставить флешку. Отпечаток пальцев под экраном .

. АКБ на 4310 мАч с быстрой подпиткой на 30Вт (Type-C).

(Type-C). 4G, Wi-Fi5, Bluetooth 5.1.

2 Сим, 3.5мм для наушников.

Андроид 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.1.

Цвета и цены: фиолетово–зелёный и чёрный, а по цене пока можем раскрыть только цену в иностранной валюте – $299. В россии цена ожидается на уровне 20990 руб. Но официально ещё не подтверждена.

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