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OPPO A96 5G: дата выхода, цена, характеристики

6 Янв, 2022

OPPO A96 5G: дата выхода, цена, характеристики

Необычный среднебюджетник.

Компания OPPO представила смартфон OPPO A96 5G. Устройство базируется на чипсете Snapdragon 695 и стоит всего $316. Несмотря на невысокий ценник, тут аж 8 ГБ ОЗУ (с возможностью ее расширения до 13 ГБ) и накопителем на 256 ГБ.

Что еще? Расскажем.

Характеристики

  • Однокристальная система: Snapdragon 695
  • Дисплей: 6,43-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, 60 Гц
  • ОЗУ: 8 ГБ (13 ГБ)
  • Накопитель: 256 ГБ
  • Источник питания: 4500 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 33 Вт
  • Тыльная камера: 48+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • ОС: Android 11 + ColorOS 12

Цена

$316. У нас? Тысяч 25, не больше.

Дата выхода

В Китае продавать девайс начнут 9 января. А у нас? Думается, что скоро.

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