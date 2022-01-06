OPPO A96 5G: дата выхода, цена, характеристики
Необычный среднебюджетник.
Компания OPPO представила смартфон OPPO A96 5G. Устройство базируется на чипсете Snapdragon 695 и стоит всего $316. Несмотря на невысокий ценник, тут аж 8 ГБ ОЗУ (с возможностью ее расширения до 13 ГБ) и накопителем на 256 ГБ.
Что еще? Расскажем.
Характеристики
- Однокристальная система: Snapdragon 695
- Дисплей: 6,43-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, 60 Гц
- ОЗУ: 8 ГБ (13 ГБ)
- Накопитель: 256 ГБ
- Источник питания: 4500 мА*ч
- Скоростная зарядка: 33 Вт
- Тыльная камера: 48+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОС: Android 11 + ColorOS 12
Цена
$316. У нас? Тысяч 25, не больше.
Дата выхода
В Китае продавать девайс начнут 9 января. А у нас? Думается, что скоро.
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