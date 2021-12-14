OPPO Air Glass — очки вспомогательной реальности
Аналогов нет!
В рамках OPPO Inno Day 2021 были представлены необычные очки. Нет, это не VR- и не AR-устройство. Производитель называет новинку очками вспомогательной реальности. Аналогов на рынке нет. OPPO Air Glass совершенно уникальный девайс.
Зачем нужны такие очки? Чтобы у пользователя прямо перед глазами была нужная в тот или иной момент информация.
Какая? Примеры:
- Прогноз погоды;
- Расписание событий в календаре;
- Навигация в реальном времени;
- Скорость ходьбы в конкретный момент;
- Расстояние, пройденное за день и количество шагов;
- Число сожженных за сутки калорий;
- Информация о ЧСС;
- Переводчик;
- Функция телесуфлера;
- Многое-многое другое.
Данные очки получают от смартфона или умных часов. Управление же происходит с помощью голосовых команд или тапов по очкам. Также реализована система управления с помощью жестов поворота головы.
Работает новинка на чипсете Snapdragon Wear 4100. Том самом, который используется в топовых умных часах. Очки получили 2-слойное стекло из сапфира. Внутри имеется дифракционный оптический волновод, который проецирует данные на micro-LED экраны яркостью в 1400 нит.
Весят очки 30 г. Есть специальное приложение SmartGlass.
В продажу OPPO Air Glass поступят в 1-ом квартале следующего года. Цвета: черный или серебристый.
Ждем цену, ее пока не назвали.
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