OPPO Air Glass — очки вспомогательной реальности

Аналогов нет!

В рамках OPPO Inno Day 2021 были представлены необычные очки. Нет, это не VR- и не AR-устройство. Производитель называет новинку очками вспомогательной реальности. Аналогов на рынке нет. OPPO Air Glass совершенно уникальный девайс.

Зачем нужны такие очки? Чтобы у пользователя прямо перед глазами была нужная в тот или иной момент информация.

Какая? Примеры:

Прогноз погоды;

Расписание событий в календаре;

Навигация в реальном времени;

Скорость ходьбы в конкретный момент;

Расстояние, пройденное за день и количество шагов;

Число сожженных за сутки калорий;

Информация о ЧСС;

Переводчик;

Функция телесуфлера;

Многое-многое другое.

Данные очки получают от смартфона или умных часов. Управление же происходит с помощью голосовых команд или тапов по очкам. Также реализована система управления с помощью жестов поворота головы.

Работает новинка на чипсете Snapdragon Wear 4100. Том самом, который используется в топовых умных часах. Очки получили 2-слойное стекло из сапфира. Внутри имеется дифракционный оптический волновод, который проецирует данные на micro-LED экраны яркостью в 1400 нит.

Весят очки 30 г. Есть специальное приложение SmartGlass.

В продажу OPPO Air Glass поступят в 1-ом квартале следующего года. Цвета: черный или серебристый.

Ждем цену, ее пока не назвали.

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