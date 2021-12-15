OPPO Find N — характеристики, цена, дата выхода
Первый от OPPO.
Компания OPPO представила свой первый смартфон с гибким дисплеем. Речь идет о модели под названием OPPO Find N. Это флагманское устройство с топовой начинкой, о котором мы вам расскажем ниже.
Начнем с характеристик.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 888
- Большой главный дисплей: гибкий 12-слойный экран Serene. Используется очень тонкое стекло Flexion UTG. Шарнир в сечении представляет собой каплю, что позволило полностью нивелировать зазор между 2 частями экрана в сложенном виде, а в открытом виде — «убрать» складку (ту самую, которая видна даже у новых гибких Samsung). В открытом виде экран тут 7,1-дюймовый с разрешением 1920 на 1792 пикселя. Плотность пикселей равна 370 ppi. Частота обновления от 1 до 120 Гц. Максимальная яркость аж 1000 нит!
- Сколько раз можно сложить/открыть? 200 000!
- Внешний экран: 5,49-дюймовый AMOLED с защитным стеклом Gorilla Glass Victus, разрешением 1972 на 988 пикселей, плотностью пикселей 402 ppi и частотой обновления 60 Гц.
- Основная камера: главный сенсор на 50 Мп (Sony IMX766, 1/1,56 дюйма, f/1,8, 24 мм, 6 линз, оптическая стабилизация), ширик на 16 Мп (Sony IMX481, f/2,2, 14 мм, 5 линз), телевик на 13 Мп (Samsung S5K3M5, f/2,4, 52 мм).
- Селфи-камеры: их две, одна на внешняя, другая внутренняя. Они одинаковые. Используются сенсоры на 32 Мп (Sony IMX615, f/2,4). Множество режимов бьютификации (куда круче, чем у любого айфона).
- Аккумулятор: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 33 Вт (проводная), 15 Вт (беспроводная), 10 Вт (реверсивная)
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 256 или 512 ГБ
- ОС: Android 11 + ColorOS 12
- Габариты в разложенном виде (со стороны аккумулятора): 132,6 на 140,2 на 7,8 мм
- Габариты в разложенном виде (со стороны экрана): 132,6 на 140,2 на 8 мм
- Габариты в сложенном виде: 132,6 на 73 на 15,9 мм
- Вес: 275 г
- Сканер отпечатков пальцев сбоку
- Цвета: черный, белый, сиреневый
Цена
Цены для России пока не объявлены. Но они известны для Китая. В переводе на доллары:
- OPPO Find N с 8/256 ГБ: $1200
- OPPO Find N с 12/512 ГБ: $1410
Дешевле Samsung Galaxy Z Fold 3! И значительно. Если у нас ценник будет на уровне 100-110 тысяч рублей, вполне может стать хитом продаж.
Дата выхода
В Китае продажи начнутся 23 декабря. В РФ? Пока информации нет.
Фотогалерея
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