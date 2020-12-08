Oppo Find X3 Pro: когда появится, характеристики и цены

Ещё один флагман 21-го на 888.

Oppo скоро представит свой флагман 2021 – Find X3 Pro. У него будет отличный дисплей, чип 888 от Snapdragon и многое другое. Все подробности у нас. Поехали!

Совсем недавно Qualcomm показала свой новый чип под номером 888. И количество грядущих флагманов с новым процессором только растёт. Oppo не стоит на месте и тоже готовит свои флагманы – Find X3 и X3 Pro. Тем более этот производитель входит пятёрку главных поставщиков в Китае и в мире тоже уверенно набирает обороты.

Флагманы будут представлены в первом квартале 21-го года и будут обладать слоганом «Разбуди цвет». Это слоган выбран не случайно – Oppo представила новую технологию по улучшению цветопередачи дисплея. Сам дисплей будет изогнутым представителем OLED-семейства. Диагональю в 6,3″ с разрешением 1440×3216, плотность пикселей аж 552ppi. Ещё интересна адаптивная частота обновления картинки – от 10 до 120 Гц. Накопитель будет на 512 ГБ, а оперативки – до 12 ГБ.

Задняя крышка будет из матового стекла и даже из керамики. Толщина – 8 мм, а вес – 190 г. АКБ состоит из двух элементов, в сумме будет 4500 мАч, а заряжаться будет умной ускоренной зарядкой в 65 Вт, также будет супербыстрая зарядка по воздуху. Камер будет 4: 2 по 50 МП – главная и сверхширик, телевик на 13 МП с 2-кратным оптическим зумом и микродатчик для макро. Последний будет больше похож на микроскоп. Про фронтальную камеру пока нет информации, но у Oppo они всегда хорошего качества. Цена в России ожидается около 65 тыс руб.

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