OPPO Find X3 Pro Photographer Edition — топовый камерофон от OPPO

Совместно с Kodak.

Компания OPPO начала продажи своего топового камерофона OPPO Find X3 Pro Photographer Edition на территории Китая. Устройство оценивается в $1000. Стоит того? Еще как.

Расскажем.

Характеристики

SoC: Snapdragon 888

Дисплей: 6,7 дюймов, AMOLED, 3216 на 1440 пикселей, от 5 до 120 Гц

Камера: 50+50+13+3 Мп, RAW, эксклюзивный режим с длительной экспозицией, камера-микроскоп

Селфи-камера: 32 Мп

ОЗУ: 16 ГБ

Флеш-память: 512 ГБ (+1 ТБ облака бесплатно навсегда)

Аккумулятор: 4500 мА*ч + 30-ваттная зарядка

ОС: Android 11 + ColorOS 12

Дизайн: стилизован в духе классических фотоаппаратов

Комплектация

Богатейшая! Смартфон, ремешок для руки, фирменный чехол, скрепка для SIM-карты, наушники, адаптер питания и шнур.

Дата выхода

В Китае уже.

А у нас? Неизвестно…

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