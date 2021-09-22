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OPPO Find X3 Pro Photographer Edition — топовый камерофон от OPPO

22 Сен, 2021

OPPO Find X3 Pro Photographer Edition — топовый камерофон от OPPO

Совместно с Kodak.

Компания OPPO начала продажи своего топового камерофона OPPO Find X3 Pro Photographer Edition на территории Китая. Устройство оценивается в $1000. Стоит того? Еще как.

Расскажем.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 888
  • Дисплей: 6,7 дюймов, AMOLED, 3216 на 1440 пикселей, от 5 до 120 Гц
  • Камера: 50+50+13+3 Мп, RAW, эксклюзивный режим с длительной экспозицией, камера-микроскоп
  • Селфи-камера: 32 Мп
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Флеш-память: 512 ГБ (+1 ТБ облака бесплатно навсегда)
  • Аккумулятор: 4500 мА*ч + 30-ваттная зарядка
  • ОС: Android 11 + ColorOS 12
  • Дизайн: стилизован в духе классических фотоаппаратов

Комплектация

Богатейшая! Смартфон, ремешок для руки, фирменный чехол, скрепка для SIM-карты, наушники, адаптер питания и шнур.

Дата выхода

В Китае уже.

А у нас? Неизвестно…

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