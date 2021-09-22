OPPO Find X3 Pro Photographer Edition — топовый камерофон от OPPO
Совместно с Kodak.
Компания OPPO начала продажи своего топового камерофона OPPO Find X3 Pro Photographer Edition на территории Китая. Устройство оценивается в $1000. Стоит того? Еще как.
Расскажем.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 888
- Дисплей: 6,7 дюймов, AMOLED, 3216 на 1440 пикселей, от 5 до 120 Гц
- Камера: 50+50+13+3 Мп, RAW, эксклюзивный режим с длительной экспозицией, камера-микроскоп
- Селфи-камера: 32 Мп
- ОЗУ: 16 ГБ
- Флеш-память: 512 ГБ (+1 ТБ облака бесплатно навсегда)
- Аккумулятор: 4500 мА*ч + 30-ваттная зарядка
- ОС: Android 11 + ColorOS 12
- Дизайн: стилизован в духе классических фотоаппаратов
Комплектация
Богатейшая! Смартфон, ремешок для руки, фирменный чехол, скрепка для SIM-карты, наушники, адаптер питания и шнур.
Дата выхода
В Китае уже.
А у нас? Неизвестно…
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