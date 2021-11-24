OPPO Find X4 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Все, что знаем.

OPPO Find X3 Pro — великолепный смартфон. Но его наследник, Find X4 Pro, будет еще лучше. Инсайдеры уже делятся информацией о нем. Мы же рассказываем вам.

Что знаем?

Характеристики

Дисплей: 6,7 дюйма, Quad HD+, 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1 (Snapdragon 898)

ОЗУ: 12 ГБ

Флеш-память: до 512 ГБ

Батарея: не менее 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: не менее 80 Вт

Тыльная камера: 50+50+13 Мп

Селфи-камера: 32 Мп

Дата выхода

Конец этого или начало 2022 года. У нас? Ждем до конца зимы.

Цена

Ожидаем на уровне 60 000 рублей в России.

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