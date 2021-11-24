OPPO Find X4 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Все, что знаем.
OPPO Find X3 Pro — великолепный смартфон. Но его наследник, Find X4 Pro, будет еще лучше. Инсайдеры уже делятся информацией о нем. Мы же рассказываем вам.
Что знаем?
Характеристики
- Дисплей: 6,7 дюйма, Quad HD+, 120 Гц
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1 (Snapdragon 898)
- ОЗУ: 12 ГБ
- Флеш-память: до 512 ГБ
- Батарея: не менее 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: не менее 80 Вт
- Тыльная камера: 50+50+13 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
Дата выхода
Конец этого или начало 2022 года. У нас? Ждем до конца зимы.
Цена
Ожидаем на уровне 60 000 рублей в России.
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