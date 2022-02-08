Новости

OPPO Find X5 Lite 5G: дата выхода, характеристики, цены

8 Фев, 2022

OPPO Find X5 Lite 5G: дата выхода, характеристики, цены

Субфлагман OPPO.

OPPO выпустит не только Find X5 и X5 Pro, но и недорогую версию Find X5 Lite. Подробности и рендеры уже появились в сети.

Показываем и рассказываем.

Дата выхода

Март 2022.

Цена

До $400 (исходя из характеристик).

Параметры

  • Чипсет: MediaTek Dimensity 900
  • Дисплей: 6,43 дюйма, AMOLED, Full HD+, 90 Гц, Gorilla Glass 5
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Накопитель: 256 ГБ
  • Тыльная камера: 64+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 32 Мп
  • Батарея: 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 65 Вт
  • ОС: Android 11 + ColorOS 12
  • Размеры: 16,06 на 7,32 на 0,781 см
  • Вес: 173 г
  • Что еще? IP54, подэкранный сканер отпечатков пальцев

О чем почитать еще?

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий