OPPO Find X5 Lite 5G: дата выхода, характеристики, цены
Субфлагман OPPO.
OPPO выпустит не только Find X5 и X5 Pro, но и недорогую версию Find X5 Lite. Подробности и рендеры уже появились в сети.
Показываем и рассказываем.
Дата выхода
Март 2022.
Цена
До $400 (исходя из характеристик).
Параметры
- Чипсет: MediaTek Dimensity 900
- Дисплей: 6,43 дюйма, AMOLED, Full HD+, 90 Гц, Gorilla Glass 5
- ОЗУ: 8 ГБ
- Накопитель: 256 ГБ
- Тыльная камера: 64+8+2 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
- Батарея: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 65 Вт
- ОС: Android 11 + ColorOS 12
- Размеры: 16,06 на 7,32 на 0,781 см
- Вес: 173 г
- Что еще? IP54, подэкранный сканер отпечатков пальцев
О чем почитать еще?
- OPPO Find X5 Pro: дата выхода, цена, характеристики
- OPPO Find N — характеристики, цена, дата выхода
- Концепцию будущего без аккумуляторов от OPPO
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.