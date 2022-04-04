✅ подписывайтесь на наш telegram

OPPO Find X5 Pro+: дата выхода, цена, характеристики

4 Апр, 2022

OPPO Find X5 Pro+: дата выхода, цена, характеристики

Флагман OPPO.

Технику OPPO мы любим. Соотношение цены/качества у девайсов этой компании одно из самых высоких среди китайских производителей. Скоро выпустят OPPO Find X5 Pro+. Каким он будет? Инсайдеры уже знают.

Расскажем вам, что узнали.

Цена

  • Версия с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: 6999 юаней (92 000 рублей)
  • Версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ: 7999 юаней (106 000 рублей)

Дата выхода

До конца весны 2022.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 8 Gen 1
  • Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, Quad HD+, LTPO, 120 Гц
  • ОЗУ: 12 или 16 ГБ
  • Флеш-память: 256 или 512 ГБ
  • Тыльная камера: 50+64+50 Мп, отдельный чип для фото MariSilicon X NPU
  • Селфи-камера: 32 Мп
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 150 Вт
  • ОС: Android 12

Про другие OPPO:

Поделиться


❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:



Добавить комментарий