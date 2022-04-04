OPPO Find X5 Pro+: дата выхода, цена, характеристики
Флагман OPPO.
Технику OPPO мы любим. Соотношение цены/качества у девайсов этой компании одно из самых высоких среди китайских производителей. Скоро выпустят OPPO Find X5 Pro+. Каким он будет? Инсайдеры уже знают.
Расскажем вам, что узнали.
Цена
- Версия с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: 6999 юаней (92 000 рублей)
- Версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ: 7999 юаней (106 000 рублей)
Дата выхода
До конца весны 2022.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 8 Gen 1
- Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, Quad HD+, LTPO, 120 Гц
- ОЗУ: 12 или 16 ГБ
- Флеш-память: 256 или 512 ГБ
- Тыльная камера: 50+64+50 Мп, отдельный чип для фото MariSilicon X NPU
- Селфи-камера: 32 Мп
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 150 Вт
- ОС: Android 12
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