OPPO Find X5 Pro+: дата выхода, цена, характеристики

Флагман OPPO.

Технику OPPO мы любим. Соотношение цены/качества у девайсов этой компании одно из самых высоких среди китайских производителей. Скоро выпустят OPPO Find X5 Pro+. Каким он будет? Инсайдеры уже знают.

Расскажем вам, что узнали.

Цена

Версия с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: 6999 юаней (92 000 рублей)

Версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ: 7999 юаней (106 000 рублей)

Дата выхода

До конца весны 2022.

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, Quad HD+, LTPO, 120 Гц

ОЗУ: 12 или 16 ГБ

Флеш-память: 256 или 512 ГБ

Тыльная камера: 50+64+50 Мп, отдельный чип для фото MariSilicon X NPU

Селфи-камера: 32 Мп

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 150 Вт

ОС: Android 12

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