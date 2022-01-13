OPPO Find X5 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Ждем в марте.
А где же X4 и X4 Pro!? В Китае четверку не любят, считают числом, приносящим беды. Поэтому смартфон, вероятно, будет называться OPPO Find X5. И Find X5 Pro. 99,9%. Характеристики уже известны. И есть рендеры.
Рассказываем и показываем.
Дата выхода
Март 2022 года.
Цена
От $800.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 8 Gen 1 + MariSilicon X
- Дисплей: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO 2.0 (адаптивная частота обновления от 1 до 120 Гц и функция Always On Display), Quad HD+ (3216 на 1440 пикселей)
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 256 ГБ
- Основная камера: 50 Мп (Sony IMX 766), 50 Мп ширик и 13 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп (Sony IMX709)
- Батарея: 5000 мА*ч
- Скоростная зарядка: 80 Вт проводная и 50 Вт беспроводная
- ОС: Android 12 + ColorOS 12
- Сканер отпечатков пальцев: Goodix G7, подэкранный
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