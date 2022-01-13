OPPO Find X5 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Ждем в марте.

А где же X4 и X4 Pro!? В Китае четверку не любят, считают числом, приносящим беды. Поэтому смартфон, вероятно, будет называться OPPO Find X5. И Find X5 Pro. 99,9%. Характеристики уже известны. И есть рендеры.

Рассказываем и показываем.

Дата выхода

Март 2022 года.

Цена

От $800.

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1 + MariSilicon X

Дисплей: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO 2.0 (адаптивная частота обновления от 1 до 120 Гц и функция Always On Display), Quad HD+ (3216 на 1440 пикселей)

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 256 ГБ

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX 766), 50 Мп ширик и 13 Мп

Селфи-камера: 32 Мп (Sony IMX709)

Батарея: 5000 мА*ч

Скоростная зарядка: 80 Вт проводная и 50 Вт беспроводная

ОС: Android 12 + ColorOS 12

Сканер отпечатков пальцев: Goodix G7, подэкранный

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