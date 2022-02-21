OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition — цена, дата выхода, характеристики
С Dimensity внутри.
OPPO готовит смартфон Find X5 Pro на Snapdragon 8 Gen 1. Это хорошо известно. Но, как выяснилось, будет и версия с чипом Dimensity. Речь идет о топовом Dimensity 9000 от MediaTek.
Что известно?
Характеристики
- System-on-Crystal: Dimensity 9000
- Дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED, Quad HD+ (3216 x 1440 пикселей), 120 Гц
- ОЗУ: 12 ГБ
- Накопитель: 256 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 80 Вт
- Тыльная камера: 50+50+13 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
- Операционная система: Android 12 + ColorOS 12.1
- Что еще: IP68, NFC, стереодинамики
- Габариты: 16,3 на 7,39 на 0,85 см
- Вес: 216 г
Дата выхода
24 февраля состоится презентация.
Цена
Около $800.
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