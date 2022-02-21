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OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition — цена, дата выхода, характеристики

21 Фев, 2022

OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition — цена, дата выхода, характеристики

С Dimensity внутри.

OPPO готовит смартфон Find X5 Pro на Snapdragon 8 Gen 1. Это хорошо известно. Но, как выяснилось, будет и версия с чипом Dimensity. Речь идет о топовом Dimensity 9000 от MediaTek.

Что известно?

Характеристики

  • System-on-Crystal: Dimensity 9000
  • Дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED, Quad HD+ (3216 x 1440 пикселей), 120 Гц
  • ОЗУ: 12 ГБ
  • Накопитель: 256 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 80 Вт
  • Тыльная камера: 50+50+13 Мп
  • Селфи-камера: 32 Мп
  • Операционная система: Android 12 + ColorOS 12.1
  • Что еще: IP68, NFC, стереодинамики
  • Габариты: 16,3 на 7,39 на 0,85 см
  • Вес: 216 г

Дата выхода

24 февраля состоится презентация.

Цена

Около $800.

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