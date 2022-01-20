Концепцию будущего без аккумуляторов от OPPO

О чем речь?

Компания OPPO в своем докладе о будущем связи с нулевым энергопотреблением представила концепцию устройств без аккумуляторов. Такие девайсы будут дешевыми, компактными и предельно экологичными. С самим докладом Zero-Power Communication White Paper вы можете ознакомиться по ссылке.

Кроме того, их легко обслуживать. Да и ломаться в них почти нечему. Они станут куда более совершенными, чем современные гаджеты.

В OPPO уверены, что будущее именно за электроникой с нулевым энергопотреблением.

Как будут заряжаться такие вот устройства будущего? От сигналов смартфонов, через Bluetooth и Wi-Fi. Пока что речь идет об электроники мира IoT. Или же метки. Такие, которые применяют для отслеживания редких видов животных. Без аккумуляторов они станут куда более долговечными и универсальными.

Называются нерешенные проблемы аккумуляторов:

Большие габариты

Высокие затраты на их изготовление

Срок службы крайне мал

Они загрязняют окружающий мир

Всех этих недостатков устройства с нулевым энергопотреблением лишены. Они просто будут использовать для питания радиочастотную энергию.

Какова сфера применения таких изделий?

Умные дома

Носимая электроника

Устройства на предприятиях

Устройства для сельского хозяйства

Гаджеты, используемые в логистике

Также снизятся затраты производителей, так как им не придется оснащать гаджеты аккумуляторами. Мир станет чище, а прибыль компаний не снизится. Когда ждать? При переходе к мобильной связи B5G/6G, то есть, уже в этом десятилетии.

С какими проблемами столкнутся производители при переходе на девайсы с нулевым энергопотреблением?

Малое расстояние связи

Малая пропускная способность

Низкая эффективность

Но это пока, в будущем эти проблемы наверняка удастся решить. С помощью использования энергии телевизионных вышек, выше радио, базовых станций 4G- и 5G-связи, точек доступа Wi-Fi.

В будущем устройства с нулевым энергопотреблением будут создаваться на базе сотовой связи, линий оптоволокна, действовать в гибридном режиме.

У OPPO уже есть своя система связи связи с нулевым энергопотреблением, так что концепция не фантастическая, а полностью жизнеспособная.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)