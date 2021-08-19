OPPO представила инновационные решения в области обработки изображений

Впечатляет.

Компания OPPO продолжает исследования в области новых технологий в области обработки изображений. Они определят будущее мобильных камер и обеспечит высокое качество снимков на смартфоны.

В рамках мероприятия OPPO Future Imaging 2021 было представлено сразу множество новинок. Главные инновации:

Уникальный RGBW-сенсор.

Технология непрерывного оптического зума (85-200 мм).

5-осевая технология оптической стабилизации.

Подэкранная камера следующего поколения с новой оптикой и AI-технологиями.

Уникальный RGBW-сенсор отличается высокой светочувствительностью и почти идеальной цветопередачей. Как? за счет использования дополнительных белых субпикселей, революционной технологии DTI и алгоритма пикселей 4 в 1. Света камера получает на 60% больше, уровень шума снижен на 35%. Впечатляет. Камера с таким сенсором хороша, как для обычных, так и для портретных фотографий. И днем, и ночью.

Когда? В смартфонах появится в конце 2021 года.

Непрерывный оптический зум 85-200 мм с технологией плавного зума. Технология проектирования линз G+P (пластик и стекло) с использованием ультратонких высокоточных асферических стеклянных линз для усиления оптических эффектов и более четких зум-кадров.

Датчик туннельного магнитосопротивления (TMR-датчик) позволяет линзам внутри сенсора двигаться максимально точно и без лишней тряски.

5-осевая технология оптической стабилизации использует гироскоп для анализа данных и передачи их на камеру. После анализа информация передается на объектив и сенсор. Если движения небольшое, то стабилизация происходит за счет движения модуля камеры. А если сильное, то задействуется также и система AI. Каковы преимущества над обычным системами OIS? Примерно в 3 раза! Компенсация вибраций достигает 65%.

Когда в смартфонах? Уже в 2022 году.

А что с подэкранной камерой? Новая геометрия с качественным отображением изображения (400 PPI) в области камеры. Прозрачная проводка. Схема управления 1 к 1, срок службы экрана увеличен на 50%, качество изображения в области скрытой камеры снижено всего на 2%. Использование AI для оптимизации качества изображения на основе 10 тысяч разных кадров.

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