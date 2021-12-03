OPPO Inno Day 2021 проведут в формате Inno World с 14 по 15 декабря

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Компания OPPO сообщила, что в этом году проведет свою ежегодную конференцию OPPO Inno Day в формате OPPO Inno World. Когда? 14-15 декабря. Что за формат такой?

Физическое мероприятие пройдет в Шэньчжэне. Но также будет доступен целый онлайн мир, в присоединиться к которому смогут люди со всего мира. Это будет грандиозное интерактивное шоу, одно из самых ярких за последние годы.

OPPO Inno World — это по сути целая метавселенная, виртуальная сцена OPPO Inno Day 2021. Пользователю достаточно создать цифровой профиль, аватара. А затем, управляя им, прогуляться по выставочным павильонам, а также пообщаться с другими людьми из разных уголков планеты Земля. Также в виртуальном мире будут пасхалки. Откроется Inno World 14 декабря. Да, создать личный профиль рекомендуем прямо сейчас. Вот здесь. Разный развлекательный и познавательный контент ждем всех нас!

Что там покажут? Различные инновационные разработки и устройства китайского производителя.

Напомним, что впервые OPPO Inno Day провели в 2019-м. Тогда там показали VR-очки, 5G CPE и смарт-часы. В прошлом году нам продемонстрировали смартфон с гибким дисплеем.

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