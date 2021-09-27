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OPPO K9 Pro 5G — AMOLED, 120 Гц, 64 Мп, 4500 мА*ч, 60 Вт

27 Сен, 2021

OPPO K9 Pro 5G — AMOLED, 120 Гц, 64 Мп, 4500 мА*ч, 60 Вт

Новый OPPO.

Компания OPPO представила новый смартфон K9 Pro. Новинка получила мощную начинку, отличную камеру, много памяти.

Расскажем подробнее.

Что внутри?

  • SoC: MediaTek Dimensity 1200
  • Экран: 6,43 дюйма, AMOLED, 2400 на 1080 пикселей, 120 Гц
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Тыльная камера: 64, 8, 2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Батарея: 4500 мА*ч + быстрая зарядка на 60 Вт
  • ОС: Android 11 + ColorOS 11.3

Цена? $308 за версию 8 ГБ + 128 ГБ и $383 за 12 ГБ + 256 ГБ.

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