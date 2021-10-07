OPPO открыла магазин на Яндекс.Маркет

Наконец-то!

Компания OPPO рапортует об открытии магазина на Яндекс.Маркет. В честь этого события фанатам бренда положены скидки. Купить устройства OPPO можно с выгодной до 6 тысяч рублей.

Для этого нужно использовать промо-коды.

Так, если вы планируете приобрести OPPO Find X2, то вам следует записать следующие сочетания: UKTFCKMG или GFCYYVZS. 2% в будущем вернется баллами Яндекс.Плюс.

Также в акции участвуют смартфоны серий OPPO Reno6 и Reno5. А еще со скидками предлагаются OPPO A54 и OPPO A74.

Рекомендуем ознакомиться с нашими обзорами смартфонов, которые сейчас можно приобрести со скидками:

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