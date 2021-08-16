OPPO открывает лабораторию — в ней займутся камерами для смартфонов
Интересно.
Компания OPPO сообщает об открытии лаборатории, в которой начнутся исследования в области камер для смартфонов. Приоритеты — улучшение ночной съемки (как фото, так и видео), вопросы световой температуры и прочее.
Лаборатория открывается в индийском городе Хайдарабад.
Вот, чем займутся в лаборатории:
- Исследованиями в области видеосъемки с использованием технологии реконструкции лица с ИИ.
- Рассмотрят возможности расширения применения алгоритма бьютификации.
- Разработкой решений для видео, фотосъемки и исследованиями технологии системы портретного видео Full Dimension Fusion (FDF).
- Возможностями использования машинного обучения в ПО для камер.
- Решением вопросов, связанных с повышением качества фотографий за счет AI. Цель — съемка на смартфоны на уровне профессиональных камер.
- В будущем в лаборатории также будут тестировать реальные камеры в реальных смартфонах.
Любопытный факт. OPPO уже подала заявки на более чем 8800 патентов, связанных с изображениями, и получила более чем 3500 патентов.
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