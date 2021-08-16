OPPO открывает лабораторию — в ней займутся камерами для смартфонов

Интересно.

Компания OPPO сообщает об открытии лаборатории, в которой начнутся исследования в области камер для смартфонов. Приоритеты — улучшение ночной съемки (как фото, так и видео), вопросы световой температуры и прочее.

Лаборатория открывается в индийском городе Хайдарабад.

Вот, чем займутся в лаборатории:

Исследованиями в области видеосъемки с использованием технологии реконструкции лица с ИИ.

Рассмотрят возможности расширения применения алгоритма бьютификации.

Разработкой решений для видео, фотосъемки и исследованиями технологии системы портретного видео Full Dimension Fusion (FDF).

Возможностями использования машинного обучения в ПО для камер.

Решением вопросов, связанных с повышением качества фотографий за счет AI. Цель — съемка на смартфоны на уровне профессиональных камер.

В будущем в лаборатории также будут тестировать реальные камеры в реальных смартфонах.

Любопытный факт. OPPO уже подала заявки на более чем 8800 патентов, связанных с изображениями, и получила более чем 3500 патентов.

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