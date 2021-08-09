OPPO открывает магазин на Ozon — а нам дарят подарки

Интересные предложения.

Компания OPPO сообщает об открытии собственного магазина на популярном в РФ маркетплейсе Ozon. Всем покупателям, решившимся на приобретение OPPO Find X2, OPPO Reno5, OPPO Reno5 Lite, OPPO A54 и OPPO A74, положены приятные бонусы.

Какие?

За OPPO Find X2 положен фитнес-трекер OPPO Band, а также классные наушники OPPO Enco W51.

За OPPO Reno5 дарят TWS-наушники OPPO Enco W51.

За OPPO Reno5 Lite дарят TWS-наушники OPPO Enco W31

За покупку OPPO A54 и OPPO A74 вы получите OPPO Band.

Ну и, конечно, вот сам магазин.

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