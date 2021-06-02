OPPO отмечает третий год партнерства с чемпионатом «Ролан Гаррос»

Это уже 125-й Открытый чемпионат Франции по Теннису.

Компания OPPO сообщает, что уже три года работает с чемпионатом Франции по теннису «Ролан Гаррос» (в этом году проходит уже 125-й турнир, его проводят в Париже) и в честь этого события проведет кампанию OPPO Play With Heart («Играй сердцем»). Напомним, что в категории смартфонов премиум-класса OPPO — главный партнер чемпионата.

Ожидается, что в этом году болельщиков будет очень много, несмотря на пандемию коронавируса. Oppo предлагает фанатам тенниса делиться фотографиями с турнира в социальных сетях.



Грегор Алмасси, глава по маркетингу OPPO, говорит: «Любовь к теннису всегда идет из сердца, от души. С помощью фото продемонстрируйте страсть к этому виду спорта. 2020 год был сложным, он разочаровал фанатов спорта и тенниса, поэтому в 2021 году мы решили запустить специальную кампанию Play With Heart». В ее рамках OPPO планирует привлечь журналистов, спортсменов, фотографов и инфлюэнсеров к теннису.

Кроме того, Oppo желает поучаствовать и в других мероприятиях, связанных с миром тенниса. К примеру, запустить программу под названием «Стена Сердца», возродив дворовые корты в Париже и Лондоне.

15-я ракетка мир и амбассадор OPPO Гаэль Монфилс заявляет: «Я рад сотрудничать с Oppo. Я благодарен компании за то, что она делает для мира тенниса. И я рад быть частью новой кампании Play With Heart. Уверен, она даст повод фанатам этого спорта порадоваться, а также привлечет в теннис новых молодых спортсменов».

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