OPPO получила 12 наград в сфере человековычислительного интеллекта

Это много.

Компания OPPO, известная в первую очередь по своим смартфонам, приняла участие в конференции Computer Vision and Pattern Recognition 2021, посвященной технологиям AI. Разработки OPPO высоко оценили эксперты. Награды не заставили себя ждать — их аж 12!

OPPO изучает и разрабатывает технологии ИИ, которые позволят в будущем полноценно общаться с искусственным интеллектом, а машинам, в свою очередь, лучше понимать нас с вами и эффективнее взаимодействовать с человеком.

Эрик Го (Eric Guo), ведущий специалист отдела интеллектуального восприятия и взаимодействия, говорит:

«Мы довольны, что вновь смогли показать такие результаты на конференции. В 2020 году мы стали лидерами в категории высокого разрешения фотографий, показав технологию, способную добавлять четкость размытым снимкам. Также мы оказались первыми в области визуальной локализации для переносных девайсов. Эта технология позволяет определить поведение человека на видео. В этом году мы лидировали в следующих областях — 3D-реконструкция лица по 2D-фотографиям, многоагентное поведение, AVA-кинетика, распознавание поведения людей и их деятельности в пространстве и времени с помощью продвинутого компьютерного зрения и технологии распознавания лиц. Все это может применяться при планировании умного дома, офиса, для фотографии, в медицине и транспорте. OPPO стремится к тому, чтобы искусственный интеллект помогал людям».

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